Elolvassa, mielőtt megosztja? - ezzel a kérdéssel venné elejét a kattintásvadász címekkel ellátott információk linkjeinek átgondolatlan és villámgyors terjedésének a világ egyik legnagyobb techóriása, a Twitter a Napi.hu szerint. A mikroblog-szolgáltató új megoldása akkor dobná fel az előbbi kérdést - egyelőre az androidos felhasználóknak -, ha úgy érzékelné, hogy a linkre való kattintás nélkül osztaná meg azt a felhasználó. A Consumer Reports amerikai fogyasztóvédelmi magazin szerint ezzel gondolkodásra ösztönöznék a felhasználókat, a cég pedig azt szeretné elérni, hogy jobb minőségű tartalmat osszanak meg, és kevesebb téves információ keringjen az interneten.

Egyelőre nem tudni, hogy hány felhasználót érint a Twitter tesztje, és mikor lesz az új funkció mindenki számára elérhető.

A lap idézi a Columbia Egyetem és a francia National Institute for Research in Digital Science and Technology 2016-os kutatását is, amely szerint a Twitter felhasználóinak 59 százaléka osztott meg úgy linket (főleg angol nyelvű, és Észak-Amerikából származó linkeket vizsgáltak), hogy nem olvasta el a mögötte lévő hivatkozást.

Bill Fitzgerald, a Consumer Reports adatvédelmi és dezinformációkkal foglalkozó kutatója szerint még hasznosabb lenne, ha emellett az olvasókat is értesítené a platform, hogy olyan linket látnak, amit olvasás, megnyitás nélkül osztottak meg.

A megoldás többek között azért is hasznos, mert azon túl, hogy a valótlan információkról is értesítik a felhasználókat - és e téren Donald Trump közléseit sem kímélik -, a glóbuson most már villámsebesen terjedő információknak nemcsak a politikában, de a gazdaságban is komoly hatása lehet. A Bank of America Merrill Lynch 2019-es kutatása kimutatta, hogy azokon a napokon, amikor Donald Trump legalább 35-ször posztolt a Twitterre, estek a tőzsdék. Amikor kevesebb mint ötször osztotta meg a világgal a gondolatait, akkor felfelé mentek a mutatók.

