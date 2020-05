Óriási izgalmak voltak hajnalban a budapesti állatkertben

Iringó, a tizenhárom esztendős tevekanca nőstény csikót szült. A jövevény – ahogy az a tevéknél, s a többi patásnál lenni szokott – néhány órán belül lábra is állt. Mivel az anyaállat nem számít tapasztaltnak, a gondozók most azt figyelik, hogy rendben megtalálja-e az emlőket. A kicsi láthatóan már keresi őket, de ilyen helyzetben előfordul, hogy a gondozóknak egy kicsit segíteniük kell a csikót, és egyszersmind az anyát is, mindkettőjüket rávezetve a szükséges teendőkre.

A tevék vemhességi ideje 13 hónap, amelynek elteltével szinte mindig egy, nagy ritkán két csikó szokott születni. Az újszülöttek általában 35 kg körüliek, a púpjuk viszont még teljesen hiányzik, hiszen nagyon megnehezítené az ellést, ha a hátukon már ebben a korban is púp lenne. A púpok helyén ilyenkor még csak kis „bőrtasakok” vannak, amelyek később tölt majd ki a púp tömegét alkotó zsírszövet.

A kicsi egyelőre még nem kapott nevet, a megfelelő név kiválasztásának módjáról az elkövetkező napokban dönt az Állatkert

- áll az intézmény közleményében.

A tevecsikó világra jövetelét aligha lehetett volna jobban időzíteni. Szombattól – a pünkösd miatt – háromnapos hétvége kezdődik, ráadásul most vasárnap lesz a nemzetközi gyermeknap is. A hatvanhat napi zárva tartás után május 20-án újranyitott Állatkertben, amely most még bizonyos rendkívüli óvintézkedések mellett látogatható, épp a napokban enyhítettek az egyik ilyen óvintézkedésen. Ennek nyomán a korábbi 2500 helyett most már napi 4000 fő számára lehet jegyet váltani a jelenleg egyedüli jegyvásárlási módként igénybe vehető internetes jegyváltás útján.

A kisteve mellett az elmúlt hetekben-hónapokban több más kisállat is a világra jött az Állatkertben, így a nagyközönség különösen sok cseperedő apróságot láthat. Közéjük tartoznak például a tarvarjú és a fekete hattyú fiókák, az ázsiai vadkutya kölykök, és természetesen a kistapír is.

Újdonságnak számít a nemrégiben érkezett aranyszőrű takin is, akit annak köszönhetően láthat már most a nagyközönség, hogy az elmúlt hetekben újra megindultak az európai állatkertek közötti állatszállítások. Az Ázsia szívében, hegyvidéki élőhelyeken honos takinok négy különböző típusa, faja, illetve alfaja létezik. Amelyek közül az elmúlt években a szecsuani, illetve a mismi takint is láthatta az Állatkert közönsége az európai állatkertek szakmai együttműködése nyomán. A most érkezett hím állathoz a közeljövőben két nőstény is csatlakozik majd.

Nyitókép: pixabay