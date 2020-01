Bizarr látványt produkált a természet – videó

Az elmúlt nap főként a Dunántúlon kísérték viharos lökések a szelet, volt, ahol 90 kilométer per órás sebességet is mértek az Időkép.hu automatái. Mint írják, a hidegfront érkezését megelőzően hidegpárna ülte meg az ország nagy részét, a fagyos időben pedig a kisebb állóvizeink befagytak, így a Kaposvártól északra eső Deseda-tó is. A viharos szél azonban feltörte a jegét, amelyről a portál egyik felhasználója videót is készített:

Nyitókép: Pixels.com