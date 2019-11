Komoly lehűlés kezdődik a hétvégén

Lehűlés várható a hétvégén. Vasárnap, december első napján néhol akár mínusz 8 Celsius-fokig is lehűlhet a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken rövidebb-hosszabb napos időszakok is lesznek, de elszórtan záporokra is számítani kell. A Dél-Dunántúlon és a Duna-Tisza-közén egy-két zivatar is kialakulhat. A leghidegebb órákban 2-8 fok lesz. Napközben 10-15 fokig melegszik fel a levegő.

Szombaton a többórás napsütés mellett helyenként záporok várhatók, főként a hegyekben egy-egy hózápor is lehet. Többfelé erős lesz a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul, fagy a derült, szélvédett északi völgyekben lehet. A nappali maximumok 5 és 9 fok között alakulnak.

Vasárnap, december elsején kezdetben nagyrészt derült lesz az ég, majd nyugat felől fátyolfelhők érkeznek. Estére nyugaton megvastagszik a felhőzet, késő este arrafelé már eleredhet az eső. A szél napközben megélénkül, a Dunántúl északi felén többfelé meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 1, a legmagasabb hőmérséklet plusz 3 és 7 fok között várható.

December elsejével megkezdődik a meteorológiai tél

Tóth Tamás meteorológus az M1 aktuális csatornán elmondta, mostanáig az átlag felettiek voltak a hőmérsékleti értékek. Szombattól kezdődik a lehűlés, melynek hatására vasárnap már az ilyenkor szokásosnál egy kicsit hidegebb is lehet.

A jövő héten - amikor a leghidegebb lesz - kevéssel fagypont körül alakulhatnak a maximumok, éjszakánként mínusz 10 fok körüli hideg is lehet. A jövő hét elején érkezik a nagyobb nedvességtartalmú levegő.

Hétfőn kezdetben még nagyobbrészt eső valószínű, amely majd látványhavazásba vált át.

Leginkább az északi megyékben várható hó, az ország déli részén nem. A hegyvidéki területeken alakulhat ki szánkózásra, hógolyózásra alkalmas hó - mondta a meteorológus.a jövő hét elején télies fordul az időjárás, de inkább csak látványhavazás várható.