Nem mindennapi állat kóborolt Budán

Az ormányos medve gazdájától, Márton András vadállatmentőtől szökött meg, miután valaki a kerítésen át benyúlva megrongálta a kifutója oldalát - mondta a Blikknek Cékla gazdája a néhány hete egy szombati napon történt esetről.

És hogy mit keres Budán egy ormányos medve? Márton András elmondta: a két éve januárban életbe lépett, az invazív fajokról szóló EU-s törvény megtiltotta ugyan ezen állatok kereskedelmét, de a már meglévő példányok tartását természetesen nem. "Még ezelőtt, megunt házi kedvencként került hozzánk az előző gazdájától Cékla".

A szökésről értesítették a nemzeti parkot. Az állat hetekig kóborolt, Dömösről a pilisi hegyekig jutott. Október elején, amikor megszökött, és még bőven talált magának enni lepotyogott gyümölcsöt, így akkoriban hiába keresték harmincan is, nem volt esélyük a megtalálására. "De most, hogy a lombkorona és a termés eltűnt, rákapott az erdei turistautakon a kukázásra, no meg – szelíd állatként – a turistákhoz sündörgött, kaját koldult. Ők pedig örömmel kínálták szendviccsel, volt, aki kekszet, kolbászt adott neki" - mesélte az állat gazdája. Mivel a kóbor kutyák többször megkergették az állatot, így jócskán eltávolodott Dömöstől, egészen a Pilisig - végül a Holdvilág-ároknál találták meg és fogták be a lefogyott állatot.

Cékla karanténba került, és mire visszajut gazdájához, ott már egy kamerákkal felszerelt, felújított kifutó várja.

