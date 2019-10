Balog Zoltán református lelkész a konferenciát megnyitó áhítaton fontosnak nevezte, hogy megünnepeljék az elmúlt 35 évet, és "odategyék a nyilvánosság, az egészségpolitika, az egyház és a magyarság asztalára" történeteiket. Fontos elmondani, hogy vannak szabadulástörténetek, és van egy Jézus, aki megkeresi az elveszettet - mondta.

Balog Zoltán kitért arra: a drogmisszió lényege a találkozás, és az elmúlt 35 év a misszió munkatársait is alakította, nemcsak azokat, akik a misszió intézményeiben "gyógyultak vagy nem gyógyultak".

Felidézte: a ráckeresztúri drogterápiás otthonból sokáig a Hold utcai templomba jártak istentiszteletre az otthon lakói, és előfordult, hogy a templom elől vitték el a rendőrök a rehabilitációban részt vevő, körözött fiatalt.

A külvilág ugyanis "nem változik csak azért, mert te úgy gondolod, hogy megváltozol". "Ugyanoda megyünk vissza az életünkbe, ahonnan eljöttünk, amikor elkezdődött bennünk a változás. (...) Mégis, minden kudarc, botlás, tévút ellenére ünnepelhetjük együtt a szabadságot,

a szabadulást és ezt az élményt, ezt az erőt megoszthatjuk másokkal is" - fogalmazott Balog Zoltán.

Korábban maguk is drogfüggők voltak A misszió európai szintű, módszertanában is egyedülálló munkát folytat - mondta az InfoRádióban Balog Zoltán, hozzátéve: a legnagyobb eredménye a gyógyulás. "Sokkal nagyobb hatékonysággal gyógyulnak itt meg az emberek, mint egy általános állami kórházi ellátásban, mert olyan személyes kísérés és energiaátadás van a bentlakásos ellátásban. Különleges még az, hogy egykor drogfüggő emberek végzik a terápiát. (...) A dolog közepén mégiscsak az a szabadítóerő van, ami a keresztény hitből következik."

Csiki Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára arról beszélt: az addiktológiai ellátás messze túlmutat az egészségügy keretein, valójában az emberség lényegét érintő kérdés. A KIMM 35 éves működése pedig jelzi, hogy a református egyház megtalálta a válaszokat az addiktológia szakmai és emberi kérdéseire, és megbízható, jó megoldást nyújt a hozzá forduló rászorulóknak.

A kábítószer-fogyasztás ugyanis nemcsak egészségügyi probléma, a jelenség gyakran a céltalanságra, az értelmetlen életre adott kétségbeesett reakció.

A gyógyuláshoz pedig a szakszerű segítségen túl útmutatásra, reményre, emberi kapcsolatokra, tartalmas feladatokra és célokra is szükség van

- mondta a helyettes államtitkár.

Komplex hálózattá fejlődött

Erdős Eszter református lelkipásztor 1984-ben Budapesten, a fasori református templomban indította el a kallódó fiatalok bibliaóráját, amelyre főként drogfüggő fiatalok jártak. A református lelkésznő 1986-ban alapította meg Magyarország legrégebbi drogrehabilitációs otthonát a Pest megyei Ráckeresztúron. Az egyház drogmissziós szolgálata azóta komplex hálózattá fejlődött.

A Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon 18 és 35 év közötti férfiaknak segít megszabadulni a kábítószerfüggésüktől.

A leszokást nem segítik gyógyszerekkel, a gyógyulás kulcsa az erősen szabályozott közösségi élet, az egyéni és csoportos terápia, valamint az imádság ereje. A terápia átlagosan egy évig tart.

A Fiatalkorúak Drogterápiás Otthona, a szintén Ráckeresztúron működő Tinirehab tizennyolc év alatti kábítószer- és alkoholfüggő fiúkat gyógyít, emellett kezelnek számítógépfüggő gyerekeket is. A 35 férőhelyes bentlakásos rehabilitációs otthont 2015 decemberében adták át.

A drogmisszió működteti a budapesti Válaszút drogkonzultációs irodát, amely szerhasználóknak, illetve hozzátartozóiknak nyújt segítséget. Szolgáltatásai között szerepel egyéni és csoportos konzultáció, család- és párterápia, nappali ellátás.

A Dunaújvárosi drogambulancia integrált egészségügyi és szociális ellátást nyújt szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak.

A református drogmisszió drogprevenciós műhelye a Tisztás közösségi hely Budapesten. Az ifjúsági szabadidős klubban fiataloknak segítenek a pozitív énkép kialakításában, önmaguk megismerésében és elfogadásában.

A 2015-ben megnyitott Adna Café a református drogmisszió kávézójaként egyszerre segíti a függőséggel küzdő fiatalok felépülését és nyújt közösségi és kulturális teret Budapesten, a Kálvin tér mellett. "Ennek az volt a célja, hogy a nem drogozó fiatalokkal is találkozzunk, a megelőzésben is ott lehessünk" - mondta az InfoRádióban Erdős Eszter. Arról is beszélt, hogy más projektek mellett iskolákba is járnak drogprevenciós programokkal, és a társadalom számára érzékenyítő programokat is szerveznek, hogy megértsék a drogfüggő fiatalok problémáit.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs