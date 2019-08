Itt az igazi hadüzenet a készpénzforgalomnak

Átalakítja a mobilos és online fizetési megoldások piacát a QR-kód, ami leggyorsabban az online fizetésben fog teret nyerni, de ott is versenyképes lesz, ahol még készpénzt használnak, vagy nem akarnak kártyás fizetést alkalmazni - hívta fel a figyelmet a magyar tulajdonú BlockBen.

Az észt bejegyzésű vállalat keddi közleménye kiemeli: a következő hónapokban jelentősen megváltozik a digitális pénzügyi szolgáltatások piaca az Európai Unió második pénzforgalmi irányelvének, a PSD2-nek, illetve a 2020-tól bevezetett azonnali fizetési rendszernek köszönhetően. Többek között módosulnak a bolti és online bankkártyás fizetések szabályai, és megjelenik számos új mobilos, valamint online fizetési megoldás.

Ilyen innovatív megoldás a QR-kódos fizetés is, amely olcsó és biztonságos alternatívája lehet a készpénznek és a bankkártyának. Július végén meg is jelent a Magyar Nemzeti Bank QR-kód sztenderdjéről szóló ajánlása, eszerint egy QR-kóddal is lehet majd az azonnali fizetési rendszerre épülő tranzakciókat indítani.

Krocsek Attila, a BlockBen üzletfejlesztési igazgatója a közleményben elmondta:

a szolgáltatók közötti verseny eredménye, hogy a fizetéshez egyre kevesebb eszköz lesz szükséges, a folyamat gyorsul, mert csökken a fizetésben részt vevő köztes kiszolgálók száma,

olcsóbb lehet, mert alacsonyabbak lesznek a fizetendő jutalékok.

A BlockBen szakértői szerint QR-kód az online fizetésben fog leggyorsabban teret nyerni, de azokon a helyeken is versenyképes lesz, ahol jelenleg készpénzt használnak még, vagy kisebb szolgáltatói helyeken, ahol nem akarnak kártyás fizetési megoldást használni.

