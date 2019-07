Te vagy a végzetem - így énekelt Orbán Viktornak a világsztár - fotó

A Hvg tudósítása szerint David Cornstein nagykövet és Orbán Viktor is a jó viszonyt hangsúlyozta. A magyar kormányfő egyebek között arról beszélt, hogy az amerikai-magyar viszonyban voltak jó és rossz időszakok, most jó időszak van, és ezért köszönetet mondott a nagykövetnek is.

Az est sztárvendége Paul Anka amerikai-kanadai énekes, dalszerző, színész, aki immár több mint 50 éve van a pályán és összesen mintegy 15 millió albumot adott el világszerte. A sztár július 17-én koncertet ad a Papp László Budapest Sportarénában, most azonban a függetlenség napi fogadás vendégeinek, köztük Orbán Viktornak és feleségének énekelte el az egyik slágerét, és erről közösségi oldalán a miniszterelnök is posztolt.

Nyitókép: facebook