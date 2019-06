Vérfagyasztó hír a vályogházban alvóknak - ezekkel szívnak egy levegőt

Naponta több riasztást is kap Both Zoltán veszélyeshüllő-befogó csapata, legutóbb Baranyajenőben egy vályogházban dolgoztak, ahová öt kígyó fészkelte be magát - írja a Bama.hu.

Both Zoltán - akit ilyen esetekben a katasztrófavédelem már a 2000-es évek óta mindig értesít - elmondása szerint

a kígyók már átfúrták magukat a plafonon, onnan néztek farkasszemet a lakókkal.

Leszedték a gipszkartont, de a kígyók eltűntek, vagy hűvösebbre vágyva távoztak, vagy egy másik állattól (macska, nyest) ijedhettek meg.

Mint elmondta még, idén elhúzódott a kígyópárzási időszak.

Pár hete egy úttestszéli kígyót akart megmenteni egy kisfiú azzal, hogy a zöldbe viszi, de ekkor megharapta az állat - mint kiderült, egy sikló. Más esetekben kocsik motorterében bújnak el az állatok, de mire a sofőrök segítséghez jutnak, az állatok elmásznak.

Both Zoltánék három év alatt 12 aligátorteknőst fogtak be, de

pár éve egy kistelepülés plébániakertjében szemezett egymással egy macska és egy 3 méteres tigrispiton - percekig.

Magyarországon öt siklófajt tartanak számon, a vízit, a kockást, a rezet, az erdeit és a haragost. Mérgeskígyókból két őshonos faj van, a keresztes és a parlagi vipera. Előbbi a Zemplénben él, de láttak már a Balatonnál is. Mérge ellen a nagyobb kórházak hűtőiben van ellenszérum. A parlagi vipera 40 centinél is kisebb, még egy egérben sem tud kárt tenni, ellenszérum így felesleges ellene. Homoki viperából nagyon kevés van, nem is őshonos Magyarországon.

Nyitókép: Kovács Attila