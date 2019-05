A száraz félév után végre újra itt a gombaszezon - újdonságokkal

Alig másfél kiló gombát eszik egy évben egy átlagos magyar, tőlünk nyugatra ennek a mennyiségnek a kétszerese fogy - derül ki a Beol.hu összeállításából. Ám hagyományosan erős a gombagyűjtés is, még úgy is, hogy napjainkra ezt erősen leszabályozták,

legutóbb áprilisban módosultak a gombaszedés törvényi passzusai.

A gombákra Magyarország hosszú hónapokig hiába várt, ám mióta esősebbre fordult az idő, előbújtak az erdőkben, a szorgalmas és képzett gombászokkal ma már tele vannak a természetes élőhelyek.

Fontos szabály, hogy a szabadban szedett gomba azonban csak akkor fogyasztható, ha előtte bebizonyosodott, hogy ehető, ebben pedig gombaszakértők állnak a lakosság rendelkezésére, ők bizonyosan megmondják egy gombáról, hogy abból készülhet-e jóféle paprikás.

Selmeczi László gomba- és szárítmányozási szakellenőr már négy évtizede hivatalos gombaszakértő, a békéscsabai piacon vizsgálja be díjmentesen a gombákat. Volt olyan szombati "munkanapja", amikor 78 kliense volt, ennyien mentek el hozzá egy szombat délelőtt.

Másik fontos szabály, hogy

személyenként naponta két kiló gombát lehet begyűjteni, magánterületen viszont csak engedéllyel lehet leszedni.

A harmadik, hogy nyilvántartásba vették azon személyeket, akik ítélkezhetnek a gombák fölött, a gombaszakellenőr a lakossági gombaminősítésről pedig nyilvántartást, naplót kell, hogy vezessen, amit aztán az utolsó bejegyzés időpontjától számított két évig meg is kell őrizni.

A kereskedőknél új szabály, hogy ezentúl csak úgy árusíthatják a szedett gombát, ha a szakértő által kiadott gombaminősítési igazolást a gombatétel mellett jól látható módon elhelyezi. Ez aztán csak az adott árusítási helyen, a kiállítás napján használható fel, és az árusítás befejezése után le kell adni az azt kiállító gombaszakellenőrnek.

Mivel Magyarországtól keletre sokkal lazább a szabályozás, sokan átmennek Erdélybe, a bihari hegyekbe.

A szakértő tanácsa szerint a fogyasztásra szánt gombát vékonyra kell szelni – kivéve a szegfűgombát –, akkor is, ha azonnal elfogyasztjuk és akkor is ha szárítjuk. A szárított gombát pedig annak feldolgozása előtt áztassuk vízbe, addig amíg el nem éri eredeti méretét, súlyát. Aki nem így tesz, annál az is előfordulhat, hogy a nyers gombával ellentétben a szárított gomba fogyasztásakor hasfájás lép fel.

Nyitókép: Pixabay.com