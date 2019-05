Rátesz az időjárás még egy lapáttal, de már látni a változást

Szerdán északon erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak délen süthet ki hosszabb-rövidebb időszakokra a nap.

Az ország északkeleti, északi harmadán egyre többfelé elered az eső, záporeső, másutt elszórtan alakul ki zápor, zivatar.

A Dunántúlon az északnyugatira forduló, másutt a délnyugati szelet kísérik többfelé erős lökések. Zivatarok környezetében a szél viharossá fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható, az Északi-középhegység térségében lesz a leghűvösebb - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Csütörtökön napközben egyre többfelé felszakadozik, gomolyosodik a felhőzet, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Északkeleten több helyen, másutt helyenként alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között várható.

Pénteken is gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, de északkeleten lehetnek erősen felhős időszakok is. Főként a Dunától keletre alakulhat ki szórványosan záporeső. Az északnyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között várható.

Szombaton változóan felhős időre számíthatunk, főként keleten lehet helyenként zápor. Néhol megélénkül az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13,

a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.

Vasárnap az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap. Szórványosan várható zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környezetében lehet szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között valószínű.

