Az első fióka április 23-án, Szent György, Anglia védőszentje napján kelt ki az után, hogy tavaly év végén egy költőpár - Huginn és Muninn - érkezett a Towerbe.

Mostanra mind a négy fióka jelentősen gyarapodott, magasságuk 8-ról 32 centisre nőtt, köszönhetően étrendjüknek, amely egérből, patkányból és fürjből áll. A fiókákat kétóránként etetik - olvasható a BBC News honlapján.

Say hello to our new baby ravens at the Tower of London ? These four little chicks are the first to be born here in 30 years. Legend tells us that should the ravens ever leave, the Tower will fall. Now, our future is secured and Chris Skaife @ravenmaster1 is one happy Dad! pic.twitter.com/BirBqM1Oiw