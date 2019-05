A mostantól Magyarországon is elérhető YouTube Music zenehallgató alkalmazás reklámokat is tartalmazó verziója szintén ingyenes lesz, de ez a "publikus" verzió nem teszi lehetővé a háttérben történő zenehallgatást, vagyis a programból kilépve ugyanúgy elhallgat a zene, mint az eddigi lehetőségeknél. Akit ez a két dolog bosszant, vagy letöltené és offline hallgatná a kedvenceit, annak mostantól elérhető a fizetős YouTube Music Premium verizó.

A cég ez utóbbira egy hónapos ingyenes próbaidőszakot biztosít, ezután pedig havi 1490 forintért, családi csomagban 2290 forintért biztosítja a hozzáférést.

Egy másik lehetőség a YouTube Premium, ami a Music Premiumot is magában foglalja, így szintén reklámmentes, háttérben történő lejátszást és letöltést is lehetővé tevő lehetőség, a YouTube teljes kínálatára. Ezen kívül azonban elérhető benne a YouTube Originals - vagyis a saját készítésű sorozataik - teljes kínálata, például a Cobra Kai is. Az egy hónapos ingyenes próbaidőszak után a havi díj 1790, családi csomagban 2690 forint.

A Google Play Music előfizetői automatikusan igénybe vehetik a YouTube Music Premium szolgáltatásait, mivel azok a továbbiakban itt lesznek elérhetők. A Google Play Music tekintetében nincs változás, a korábban megvásárolt zenék, feltöltések és lejátszó listák továbbra is az előfizetők rendelkezésére állnak.

Többlet-szolgáltatások

A cég igyekszik többet nyújtani a hasonló streaming-szolgáltatásoknál is. A személyre szabott zeneajánlatokon túl sokféle lejátszási listát kínál, továbbá okos keresőfunkciót, amivel dalszöveg alapján is rá lehet bukkanni a zenére.