A böjt nem zárja ki a változatos étkezést, sőt!

A húsvétot megelőző 40 napos időszak a keresztény hagyomány szerint a nagyböjt. Magának a húsnak a fogyasztását kell ilyenkor kerülni péntekenként, viszont az állati eredetű fehérjékből a tejtermékek és a tojás engedélyezett. Van, aki tojást sem eszik ilyenkor, mert annak is húsvétkor lesz majd itt az ideje.

"Az utolsó, télről megmaradt gabonák, illetve zöldségek teszik ki ilyenkor a táplálkozás nagy részét. De

oda kell figyelni a böjt felépítésénél, hogy változatos maradjon a táplálkozás,

úgy is lehet komplettálni a fehérjéket, hogy tejtermékkel, sajtokkal, túróval egészítjük ki az étkezést, így elérhető a jóllakottság érzése" - mondta az InfoRádióban Dusa Fanny dietetikus.

A gabonák, kásák, főzelékek időszaka is a mostani, így egészen változatos, vitaminban, ásványi anyagban gazdag, tartalmas étkezéseink lehetnek a böjti időszakban is.

A nagy húsevőknél ilyenkor természetesen jelentkezhetnek a szakember szerint elvonási tünetek, főleg ízben hiányozhatnak ezek az ételek, de ezt megfelelő fűszerezéssel kompenzálni lehet.

Dusa Fanny arra is felhívta a figyelmet, hogy a fehérjét mindenképpen be kell vinni a szervezetbe, ha nem is hús formájában.

Nyitókép: Pixabay