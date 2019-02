Elárulja a Facebook, honnan szerezte meg az adatainkat

A Facebookon már most kaphatunk információt a hírfolyamban felbukkanó hirdetésekről, ha a Miért látom ezt? feliratra kattintunk. A Techcrunch szerint február 28-tól ez az ablak további információkkal bővül ki. Eddig az derült csak ki, hogy ki adta fel a hirdetést, mi alapján választotta ki a Facebook a mi hírfolyamunkat, és esetleg a kontaktinformációinkat.

A hónap végétől már azt is láthatjuk, ha egy cég feltöltötte a adatainkat (például e-mail címünket vagy telefonszámunkat), illetve a feltöltés pontos dátumát is. Emellett az is kiderül, hogy maga a cég vagy egy reklámügynökség hirdetett-e, és hogy megosztották-e egymás között az adatainkat.

A Facebook szerint ezzel a felhasználó jobban megérthetik a hirdetési rendszerük működését, és segít nekik abban, hogy a magánszférájukat jobban óvhassák a világhálón. Ez a megoldás azt is kiszűrheti, hogy a hirdetők illegálisan megszerzett címekkel éljenek vissza a Facebookon.

Nyitókép: Pixabay