Kiadták a riasztást a viharos szél miatt

A napközben megerősödő északi, északnyugati szelet, - a Heves-Békés sáv kivételével -, többfelé viharos (ált. 60-80, elvétve 80 kilométer/órásnál is nagyobb) lökések kísérik. Az erős szél miatt a középső országrészre első fokú riasztást adtak ki. Estétől jelentősen veszít erejéből a légmozgás - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Reggelig felhőátvonulásokra számíthatunk egy-egy hózáporral, majd hajnaltájt északnyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Kedden napközben az Alföldön süthet ki néhány órára a nap, majd ott is megnövekszik a felhőzet. Előbb a Dunántúlon, a nap második részében máshol is előfordulhat kisebb havazás, a Dunántúlon havas eső is valószínű. Az északnyugati szelet ma sokfelé kísérik viharos széllökések, éjszakára gyengül a légáramlás. Kedden az Észak-Dunántúlon és a főváros környékén ismét megerősödik az északnyugati, nyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0, -5 Celsius-fok között alakul, de a szélcsendes, hosszabb ideig derült helyeken ennél hidegebb lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 0, +6 fok között várható.