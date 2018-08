A Szóhági Nemzeti Múzeum 1993-ban megkezdett építési munkálatait számos alkalommal meg kellett szakítani a műszaki részleteket, belsőépítészeti megoldásokat és kiállítási tárgyakat érintő viták, valamint finanszírozási problémák miatt. Két évvel ezelőtt azonban a munkálatok felgyorsultak és a múzeum a tervek szerint a jövő héten fogja megnyitni a kapuit a nagyközönség előtt - írta az al-Ahram egyiptomi napilap angol nyelvű internetes kiadása.

Az ókori egyiptomi templomok alakját idéző építmény a Nílus partján magasodik, szökőkutak ölelésében. A bejáratnál az ókori egyiptomi oroszlánfejű istennőt, Szehmetet ábrázoló öt szoborkolosszus fogadja a látogatókat.

Íme két videó: az első a tárlatról, a második az Egyiptomi Régészeti Múzeum videója a múzeum megnyitása alkalmából:

? A tour in Sohag National Museum which has just opened today by his exellency President AL #Sisi #ThisIsEgypt #Egypt #tourism #culture #BREAKING #travel @ednafeeedak pic.twitter.com/y16gcH9mbw

A wonderful promotional film sent to us by the Egyptian Ministry of Antiquities celebrating the opening of the Sohag museum! Enjoy! #Egypt #History #Archaeology pic.twitter.com/89l85e3OKr