Az olcsó utazás különösen a tengerentúli még mindig nagyon népszerű és egyre újabb ötletekkel gazdagítja a kínálatot. A nagy repülőgépgyártók, mint például az Airbus, olyan speciális alvóhelyeket terveznek 2020-ra kialakítani – az A-330 és az A-350 típusokon – melyek az áruszállító járatok, ki nem használt rakodótereit töltenék ki „alvó zugokkal”, melyeket olcsón kínálnának a kalandokat kereső fiataloknak - írta a turizmus.com.

A „zugokban” egyágyas és emeletes ágyas megoldások is szóba jöhetnek, és azok elhelyezése egy az utazók és a személyzet számára is megközelíthető helyen lenne. A részletek repülés biztonsági feltételeinek kidolgozása most folyik. A „komfort” még a fapadosoknál is egyszerűbe lenne, étel- és italfelszolgálás nélkül, rádió- és TV-mentesen, de a rendes tarifa töredékéért lehetne utazni, néhány száz poggyász és temérdek áru, posta „társaságában”.

Az ötlet egy kicsit reklámízű, de kétségtelen, hogy van hatása, mert például az ausztrál Qantas légitársaság – amelynek 25-30 órás járatai repülnek a két kontinens között – már azon gondolkodik, hogy nagyobb „életteret” biztosítson az „alagsorban” utazóknak is.

A helyfoglalás az egyik érzékeny pontja az ötlet megvalósításának, mert nagyon nehéz hetekkel előre megmondani, hogy az adott járaton milyen terhelés várható. Viszont nagy valószínűséggel itt is megvalósítható lesz a már korábban, a „felsőházban” alkalmazott tarifaosztály-beosztás, mely limitálja az eladható utasszámot.

Nyitókép: airbus.com