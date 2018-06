Rossz minősítést kapott néhány strand

A szigorú szabályozásoknak köszönhetően Európa fürdőzhető vizei jórészt kifogástalan állapotúak, ám van néhány, amely rossz minősítést kapott 2017-ben az Európai Környezetvédelmi Ügynökségtől (EKÜ). A listán magyarországi strandok is szerepelnek.

Az EKÜ legfrissebb jelentése szerint például az összes, kb. 22 ezer vizsgált európai strand 85 százaléka kiváló minősítésű, és mindössze 4 százaléka olyan, amit emberi fürdésre nem ajánlanak - írta a Pénzcentrum.

Magyarországon ráadásul még az EU-s átlagnál is jobb a helyzet víz fronton, ugyanis a 229 minősített hazai fürdővíz 94 százalékban kiváló vagy jó minősítést, 3 százalékban pedig elégséges minősítést kapott az Országos Közegészségügyi Intézet összesítése alapján. A jelentésből ugyanakkor kiderült az is, hogy hét magyarországi fürdőhelynek igencsak kifogásolható az állapota, ezért az ott való fürdőzés nem ajánlott. Ezek a következők:

Göd: Felső gödi szabad strand

Makó: Maros Kalandpart

Mosonmagyaróvár: Mosoni utcai szabad strand

Jánd: Tisza-parti szabad strand

Tivadar: Tisza-parti szabad strand

Vásárosnamény: Gergelyiugornyai szabad strand

Tiszasziget: Turisztikai Központ "Szabadstrand"

A problémás magyar strandok. Sötétkék: kiváló, világoskék: jó, zöld: elégséges, piros: rossz vízminőség. Kattintson az illusztrációra az interaktív térképért!

A hazai összesítés mellett azonban elkészült egy átfogó európai interaktív térkép is, ahol megnézhetjük azt is, hogy a környező országok, illetve a kedvenc turisztikai célországok mely részein érdemes különösen vigyázni a nyári melegben, ha csobbanni támadna kedve az odalátogatóknak.

Mit vizsgáltak? A fürdővizek vizsgálata során Európai Környezetvédelmi Ügynökség két baktérium, az Enterococcus és az Escherichia coli jelenlétét vizsgálja a vizekben. Ezek, ahol a szennyvízből bekerülnek a fürdővízbe, komoly egészségügyi kockázatot jelentenek a fürdőzőkre nézve.

Szlovákiában például egyetlen víz kapott elégtelen minősítést, mégpedig a Pozsonyhoz közeli Slnecné Jazerá tó, amelynek minősítése 2014 óta folyamatosan romlik.

Ausztriában minden hely kiváló minőségű, két tavat kivéve: Waldhausen Badesee és Badesee Gaishorn Am See.

Olaszországban több helyen érdemes körültekintőnek lenni. Így például Varese megye több folyószakaszán, illetve tavában nem ajánlatos a fürdőzés, de a festői szépségű Comói-tónak is van olyan része, ahol jobb elkerülni a csobbanást. Délre haladva is érdemes azonban szemfülesnek lenni, hiszen a kiváló minőségű fürdőhelyek közé, egyes szakaszon találhatunk rossz minőségű strandot is. Vannak nem ajánlott helyek Róma tartományban és délen, Reggio Calabriában is.

Horvátországban egyetlen kifogásolható minőségű víz sincs, az egyetlen elégséges minősítést Gojaca kapta.

Találtak egy-két kifogásolható vizű fürdőhelyet Csehországban, Lengyelországban, Bulgáriában is, Albániában pedig az ország nyugati partvidékén van jó pár, fürdésre nem ajánlott vízpart.