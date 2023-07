Több mint fél évszázad után szabadult az egykori Manson-banda egyik tagja

Van Houtent kegyelemmel, feltételesen helyezték szabadlábra, miután Kalifornia kormányzója közölte, hogy nem ellenzi a 73 éves nő kiengedését.

Leslie Van Houten az 1960-as évek végén, tizenévesen a Charles Manson által alapított szekta, a Manson Család tagja lett, és az alapító felbujtására tettestársként vett részt Leno LaBianca Los Angeles-i üzlettulajdonos és felesége ellen elkövetett gyilkosságban 1969. augusztusában. Az áldozatok vérét gyilkosaik a falon kenték szét. Van Houten a tárgyaláson elismerte, hogy a feleséget egy késsel tucatszor szúrta meg.

A Manson Család nevű szekta tagjai a világot elpusztító, fajok közötti háborúra készültek, a gyilkosságokat a feltételezett összecsapás nevében követték el. Áldozataik között volt Sharon Tate színésznő, akit a LaBianca házastárs meggyilkolása előtti napon négy másik emberrel együtt öltek meg a szervezet tagjai. Azokban a gyilkosságokban Leslie Van Houten nem vett részt.

annak ellenére, hogy elkövetőként nem vett részt a bűncselekményekben, ugyanakkor ösztönzője volt azoknak. Manson 2017-ben a börtönben halt meg.

Leslie Van Houtent a kaliforniai igazságszolgáltatási szervek 2016-ban alkalmasnak találták a feltételes szabadlábra helyezésre, majd még négy alkalommal, ám a folyamatot a hivatalban lévő kormányzók, Gavin Newsom és elődje, Jerry Brown minden esetben leállította arra hivatkozva, hogy a nő változatlanul veszélyt jelent a társadalomra. A fellebbezési bíróság idén májusban végül a kormányzó ellen döntött, és Gavin Newsom ennek nyomán közölte, hogy nem fog további akadályt gördíteni a szabadlábra helyezés elé.

Az 54 éves Cory LaBianca, a meggyilkolt Leno LaBianca lánya a múlt héten megdöbbenését hangoztatta apja gyilkosának szabadlábra helyezése miatt. Azt mondta, hogy a gyilkos kapott még egy esélyt az élethez, de az áldozatai nem.

Leslie Van Houten is getting a second chance at life, but Rosemary and Leno LaBianca never will. pic.twitter.com/Xi5mDXwOfY