Inog a két kaposvári nő meggyilkolásáért elítélt palesztin férfi vallomása

Hosszan ecsetelte, hogy mi történt a tűzeset kitörése után az a 33 éves férfi, akit távollétében már életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek. A vád szerint 2018-ban a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály utcában megfojtotta egyetemista barátnőjét és annak anyját, majd felgyújtotta a lakást. A palesztin férfit időközben Izrael kiadta hazánknak, így újrakezdődött a tárgyalása a Kaposvári Törvényszéken – írja a Sonline.

A megyei hírportál beszámolója szerint a vádlott komoran rázta a fejét a bíróságon, miközben a tolmács lefordította neki a korábbi ítéletet, vagyis, hogy mindkét nőnek valamilyen puha tárggyal lezárta a légzőnyílásait álmukban, tüzet gyújtott a lakásban, majd kiállt az erkélyre ruha nélkül, és segítséget kért.

A védelem kérésére az a mondat is elhangzott a korábbi ítéletből, miszerint a gyilkosság okát megállapítani nem lehetett, de a tanúk szerint a férfi féltékeny természetű volt, és próbált uralkodni a lány felett.

Vallomásában másfél órán át beszélt egyhuzamban, részletesen elmesélve a kapcsolatukat. „Nem volt durva, erőszakos cselekmény közöttünk, és soha nem szakítottunk – bizonygatta a vádlott. – Amikor Krisztina a családomnál járt Izraelben, úgy bántunk vele, mint egy királynővel.”

A férfi állította, hogy háromszor ment vissza, hogy kimentse a tűzből a barátnőjét. Egy ruhát fogott az arcához, de nehezen tájékozódott. Egyszer megérintette a lány arcát, de a test nem mozdult. Akkor már sűrű füst jött a szobából, emiatt köhögött és hányt az erkélyen. Az erkélyről az utolsó pillanatban mentették meg a tűzoltók – hangzott el.

Az ügyész kérdésére arra viszont nem tudott válaszolni, hogy a kórházi vizsgálatok során miért nem találtak szén-monoxidot a vérében. Több homályos pont is maradt a vallomásában – jegyzi meg a híroldal –, például, hogy

a férfi azt mondta, hogy a lány édesanyja szeretett gyertyát gyújtani, viszont a korábbi tanúvallomások szerint a nő rettegett a gyertyáktól.

Mások mellett a lakás két szobája közötti ajtó kérdése is előkerült, ugyanis a vádlott azt vallotta, hogy azon keresztül próbálta menteni a barátnőjét, de a korábbi tárgyalásokon a tűzoltók azt közölték, hogy zárva volt, és még egy karnist is eléje toltak. A tűzoltósági szakértők szerint az is életszertűtlen, hogy a két helyiségben egyszerre három tűzfészek keletkezzen.

A tudósítás szerint – mások mellett – arról is beszélt a férfi, hogy az eset után nem szökött meg, csak szüksége volt a családjára , azért hagyta el az országot. A következő tárgyalása júniusban lesz, és a védelem kérésére pszichiátriai szakértőt is kirendelnek hozzá, aki megvizsgálja a párkapcsolati alkalmasságát is.

Nyitókép: Magyarország Ügyészsége