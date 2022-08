Kiloptak a Mercedes-gyárból rengeteg alkatrészt

Három férfi nagy mennyiségben lopott alkatrészeket a Mercedes Benz egyik német motorgyárából. A kár milliós nagyságrendű euróban -írja a Stuttgarter Zeitung híre alapján az Autószektor.

A stuttgarti bűnügyi rendőrség nyomára akadt egy triónak, akik nagy mennyiségben loptak alkatrészeket a Mercedes Benz gyárából. A zsákmány értéke több millió euró, motorokat és sebességváltókat vittek el a gyárból. A három gyanúsított közül kettőt őrizetbe vettek.

A lopások sorozata 2020 februárjában kezdődött. Kissé sokáig tartott, mire a rendőrség felgöngyölítette az ügyet – írja a német lap.

A rendőrség nem árulta el, miért tartott több mint két évig. Ez idő alatt azonban olyan bizonyítékokat gyűjtött, amelyek az ügyész álláspontja szerint már elegendőek ahhoz, hogy elfogatóparancsot kérjenek a trió ellen, és házkutatási parancsot szerezzenek. A nyomozás érdekeire hivatkozva nem közölték, melyik német gyárban történt az eset. Német lapok azt feltételezik, hogy a lopás a sindelfingeni Mercedes-gyárban történt.

A három férfi zsákmánya állítólag több mint 100 belsőégésű motor és több mint 500 sebességváltó volt, amelyeket ők tüntettek el az autógyár központi raktárából. A rendőrség nyomozási taktikai okokból – és valószínűleg az esetleges utánzók elleni védekezésből sem – nem árulja el, hogyan tették ezt logisztikailag.

Egy 52 és egy 57 éves férfit őrizetbe vettek. 36 éves bűntársukat még keresik. Nem találták a címén.

A letartóztatást követően a rendőrség átkutatta a három férfi otthonát Stuttgartban, Esslingenben és a Schwäbisch Hall kerületben. Körülnéztek egy backnang-i raktárban is, ahol a zsákmány egyes részét tárolták. A nyomozók megtalálták az ellopott belsőégésű motorok és járműváltók egy részét. De sokukat már eladták – mondja a rendőrség szóvivője. A házkutatások során nemcsak a még ott lévő zsákmányt találták meg, hanem más bizonyítékokat is, amelyeket most értékelni kell.

Nyitókép: A kép illusztráció