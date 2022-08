Hátba döfte bérlőjét a zavart panziós

A vádirat szerint a vádlott, egy 60 éves, Magyarországon élő külföldi állampolgár egy panziót működtetett a XVI. kerületben, amelyben ő is ott lakott a családjával. A szálláshely egyik lakrészét a sértett nő és férje bérelték. A sértett és a vádlott jó viszonyt ápoltak, a nő segített a férfinak a hivatalos ügyei intézésében, illetve az orvosokkal való kapcsolattartásban, mivel a vádlott nem beszélte jól a magyar nyelvet, magyarul írni és olvasni sem tudott.

A férfi 2022. márciusában Covid-19 vírusfertőzésen esett át, amely után időnként zavartság jelentkezett nála, és az is előfordult, hogy senkit nem ismert fel a környezetében. Emiatt a vádlott családja a sértett közreműködésével beutalót kért a férfi pszichiátriai vizsgálatára. A család kérésére a sértett 2021. június 25-én, a kora délelőtti órákban, a panzióban írásban összefoglalta a vádlott tüneteit, hogy ezzel is segítse majd a vizsgálatot. Eközben a vádlott megjelent és megkérte a sértettet, hogy olvassa fel, amit írt, majd mivel úgy ítélte meg, hogy a nő nem megfelelő adatokat írt róla, és valótlanul tüntette fel őt betegnek,

magához vett egy konyhakést, és az ablaknál ülő sértettet hátulról, jobb lapocka tájékon megszúrta.

Amikor a sértett védekezni kezdett, a vádlott folytatta a támadást, és megpróbálta többször is mellkason szúrni a nőt, aki ezeket azonban kivédte és végül el tudta venni tőle a kést. Ekkor a tovább dulakodó vádlottal szemben többen is a nő segítségére siettek, így a férfi elhátrált onnan, majd a feleségével hívták a rendőrséget. Ezzel egyidejűleg a sértett férje is értesítette a hatóságokat – olvasható a Fővárosi Főügyészség közleményében.

Az áldozat ténylegesen csak könnyű – 8 napon belül gyógyuló – sérüléseket szenvedett, de a támadás intenzitására és annak kitartó voltára, az elkövetés eszközére, valamint a szúrások irányára, a támadott testtájakra figyelemmel a vádlott cselekménye alkalmas lett volna súlyosabb, akár életveszélyes sérülés okozására is, amelynek elmaradása a sértett aktív védekezésének és a véletlennek köszönhető – teszik hozzá.

A Fővárosi Főügyészség a férfival szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra. Az ügyben kirendelt igazságügyi elmeorvos szakértő véleménye alapján

a terhelt – az elkövetéskor is fennállt kóros elmeállapota miatt – nem büntethető.

Erre figyelemmel, az ügyészség indítványozta, hogy a Fővárosi Törvényszék a vádlottat szemben – felmentése mellett – rendelje el a kényszergyógykezelését. A vádlott jelenleg előzetes kényszergyógykezelés alatt áll.

A kényszergyógykezelés a társadalom védelme és a terhelt gyógyítása érdekében, az ilyen esetekben a törvény kötelező rendelkezése alapján alkalmazandó, határozatlan ideig tartó büntetőjogi intézkedés – zárul a közlemény.

Nyitókép: dejankrsmanovic/Getty Images