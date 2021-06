Megint kicsúszott a rendőrök keze közül a pécsi drogbáró

A Blikk információi szerint Grubacs Igor mindössze pár órával azelőtt szívódott fel, mint ahogy a nyomozók rajtaütöttek volna. A veszélyes bűnöző másodmagával egy szabadkai lakásban húzta meg magát, de végül csak a társát sikerült őrizetbe venni és Magyarországra szállítani. A hosszú ideje Pécsen élő férfi esetében várható volt, hogy a délszláv államok felé veszi az irányt, hiszen a férfi a horvátországi Vinkovcében született, jól ismeri azt a vidéket, illetve a nyelvet is tökéletesen beszéli – írja a bulvárlap.

Grubacs Igor nem akármilyen bűnözői karriert futott be Magyarországon. Számtalan ügy miatt folyik ellene bírósági eljárás, élete nagy üzletét azonban nem sikerült nyélbe ütnie, mert a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai ez év januárjában éppen a drogügylet kellős közepén csaptak le a bandájára.

Ha sikerült volna a biznisz, negyedmilliárd forintnyi kábítószer cserélt volna gazdát.

Igor picit távolabbról, egy X6-os BMW-ből figyelte az eseményeket, s amikor meglátta, hogy a hatóság emberei megérkeztek, azonnal kereket oldott. A rendőrök hatalmas erőkkel vették üldözőbe, de végül nem sikerült elkapniuk.

A Blikk hozzáteszi: most már tudható, hogy átlépte a határt és Szabadka felé menekült, az hatalmas kérdés, hogy a szabadkai lakásból merre vette az irányt. A lap arra is kitér, hogy míg Grubacs Igor azon agyal, hogy hol tudja a legbiztonságosabban meghúzni magát, a bíróság végzi a dolgát, és a jelenléte nélküli is tartottak az ügyeiben tárgyalást.

Nyitókép: police.hu