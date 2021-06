Két év hat hónap börtönt kértek Berki Krisztiánra

Kétszeri halasztás után állt bíróság elé Berki Krisztián. Az egykori futballkapus, sportvezető, televíziós celeb és főpolgármester-jelölt a vádirat szerint a III. kerületben egy menetrend szerinti járat utasait veszélyeztette, miután több sikertelen előzési kísérletet követően a busz elé vágott, majd „intenzív fékezésbe kezdett”, és autója összeütközött a másik járművel.

Az ügyben április 22-én és május 14-én sem tudtak előkészítő ülést tartani, de pénteken megjelent Berki a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon. Ha elismeri a bűnösségét, 2 év 6 hónap szabadságvesztést indítványoz az ügyészség, és a büntetés kétharmadának letöltése után helyezhetnék feltételesen szabadlábra. Emellett három évre eltiltanák a vezetéstől és a közügyektől.

Az Index tudósítása szerint Berki Krisztián a bíró kérdésére elmondta, hogy megértette a vádakat, és

nem tartja magát bűnösnek.

Így tárgyaláson döntenek az ügyében, bizonyítási eljárással folytatódik az eljárás július közepén.

A férfi védője tanúként kérte beidézni azt a férfit, aki igazolni tudná a vádlott közlekedési szándékát, illetve egy igazságügyi szakértőt is meghallgatnának. Emellett kérik a kamerafelvételt is, hogy áttanulmányozhassák, illetve tanúként idéznék Berki Krisztián feleségét is, aki szintén az autóban volt.

