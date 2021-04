Újabb információk a Covid-osztályon betegtársát megölő kínairól

Munkavállalási és tartózkodási engedélye is van a Honvédkórház Covid-osztályán a betegtársnőjét lemészárló kínai szakácsnak, aki három gyermekével és feleségével él Magyarországon. Orvosszakértők keresik a választ arra, miért kezdett el dühöngeni a lélegeztetőgépről épphogy lekapcsolt tettes – írja az magyarnemzet.hu.

Konrát Károly belügyi államtitkár válaszolt Szilágyi György jobbikos parlamenti képviselő Pintér Sándor belügyminiszternek az ügyben írásban feltett kérdésére. Azt írta, hogy a 37 éves kínai férfi jogszerűen tartózkodik Magyarországon.

Szilágyi György arra is kíváncsi volt, hogy felvették-e a kapcsolatot az ügyben a kínai és a magyar hatóságok, a férfi rendelkezik-e magyar állampolgársággal vagy tartózkodási engedéllyel, és ha igen, mikor és milyen eljárásban kapta. Az ellenzéki képviselő azt is megkérdezte, hogy a belügyminiszter ki tudja-e jelenteni, hogy a kínai férfi nem vett részt a letelepedési kötvényprogramban.

A Belügyminisztérium azt válaszolta, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján személyes adatokat is tartalmazó tájékoztatást nem tudnak adni.

Jelenleg a nyomozóhatóság a szakértők véleményére vár, aminek eredményétől függően minősülhet majd a gyanúsítás. Egy sor igazságügyi orvosszakértőt rendeltek ki.

A szakértőknek kell megállapítani, hogy az áldozat halálát a gézvágó ollóval a fején ejtett harminc roncsolásos szúrás vagy pedig a Covid-19 vírus okozta-e.

Az asszony lélegeztetőgépen volt, mélyaltatásban, amikor rátámadt az őrjöngő betegtársa. A szakértőknek egyebek mellett választ kell adniuk arra a kérdésre is, hogy a Covid-19-vírus okozta életveszély elhárítására használt gyógyszeres beavatkozás, a lélegeztetőgépre kapcsolás, az altatás kiválthatta-e az elkövető dühöngését. A kínai férfiról eddig azt lehet tudni, hogy nem fogyasztott drogot, rendezett családi életet él, három gyermeket nevel feleségével, és egy étterem szakácsaként dolgozott, tartózkodási és munkavállalási engedélye is van.

Arról is ír a lap, hogy az elkövető a vérengzést két olyan, lekerekített, tompa végű orvosi ollóval követte el, amelyeket a ragtapasz és a géz vágására használnak. Az eszközök nem számítanak veszélyesnek, a lélegeztetőgépek mellett tartják őket, hiszen a gépre kötéskor is használnak ragtapaszt és gézcsíkokat.

Az felreppent hír pedig – írják –, hogy a kínai férfi, bár le volt kötözve, de „valaki eloldotta őt”. Ezzel szemben a valóság az, hogy lélegeztetőgépen volt maga is, és mint mindenki másnak a mélyaltatás alatt, neki is rögzítve volt a keze és a lába, hogy öntudatlanul se tudja például a csöveket kirángatni a testéből. A betegek felébresztésekor, amikor nincs szükség tovább a gépre, megszüntetik ezt a kényszerhelyzetet is.

A letartóztatott férfit egészségügyi felügyelet alatt vizsgálják, és őrzik a legutóbbi hírek szerint a tököli központi börtönkórház Covid-részlegén.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán