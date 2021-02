Meghalt a kórházban az állon vert férfi

A Tatabányai Törvényszék az előkészítő ülésen 2020. december 16. napján meghozott ítéletében a vádlottat halált okozó testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek, s ezért 4 év börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A nem jogerős ítélet szerint az ittas vádlott egy tatabányai benzinkúton, éjszaka az erősen ittas sértettel annak beszólása miatt vitába keveredett, végül kezet fogtak, aztán újra veszekedni kezdtek, amelynek során a vádlott a közéjük békítő szándékkal álló ismerőse háta mögül, legalább közepes erővel, ököllel állon ütötte a sértettet, aki a váratlan ütéstől hanyatt zuhant a kőjárólapon, majd az úgynevezett ellencsapódásos mechanizmus következtében létrejött,

az agyállományt is károsító fejsérülései folytán 18 nap múlva a kórházban elhalálozott.

A vádlott terhére esik – a békítés ellenére is – az erősen ittas, emiatt védekezésében korlátozott személy sérelmére elkövetés, miután a sértett állapota nyilvánvalóan felismerhető volt számára is. Közismert ugyanis, hogy az ilyen állapotban lévő személyek a reflextevékenységük korlátozottsága miatt az ellenük irányuló erőszakos cselekedet elhárítására, az erőszakos cselekedet elleni védekezésre képtelenek, s még a kisebb erővel történő bántalmazásuk esetén is a bizonytalan egyensúlyi helyzetükre tekintettel fennáll – az elkövető tudata által is átfogott – súlyos sérülésük bekövetkezésének a lehetősége, különösen ott, ahol a sértett feje kemény, szilárd talajhoz ütődhet, csapódhat – olvasható a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközelményében.

A vádlott terhére esik saját ittas állapota is, mert arra, annak következtében beszűkült tudatára nem hivatkozhat, mivel az önhibájából fakadó ittasságáért felelős, az ebben az állapotában elkövetett bűncselekményért ugyanúgy bűnös, mint egy józan elkövető.

A meggondolatlan ütésével, annak következményével pedig – a további büntetéskiszabási körülmények súlyára és nyomatékára figyelemmel – a középmérték közelében kiszabott 4 év börtönbüntetés és 4 év mellékbüntetés arányos, egyben feltétlenül szükséges, a másodfokú ügyészség szerint – zárul a kommüniké.

Nyitókép: Pixabay.com