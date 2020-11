Éveken át molesztálta nevelt lányát - ennyi jár érte

A Gyulai Törvényszék a 2020. szeptember 10. napján hozott ítéletével a terheltet szexuális erőszak bűntette miatt 13 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte.

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott

2012 végén kezdett szexuálisan közeledni az akkor 7 éves sértetthez,

és több mint öt éven keresztül, havi rendszerességgel előbb fajtalanságra, majd miután a sértett betöltötte a tizenkettedik életévét, közösülésre is kényszerítette őt. A vádlott következetesen tagadta a bűncselekmény elkövetését. Az elsőfokú ítélet ellen az elsőfokon eljárt ügyészség valamint a terhelt és védője is fellebbezést jelentett be.

Az elsőfokú ítélet kihirdetését követően a törvényszék a másodfokú eljárás befejezéséig fenntartotta a vádlott letartóztatását, amit a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség indokoltnak tartott, ezért az elsőfokú végzés helybenhagyását indítványozta a vádlott és védője fellebbezése alapján eljáró Szegedi Ítélőtábla felé.

A Szegedi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bíróság és a fellebbviteli főügyészség indokaival. Egyrészt az elsőfokú ítéletben kiszabott szabadságvesztés tartama miatt a terhelttel szemben fennáll a szökés és az elrejtőzés veszélye, másrészt, mivel a vádlott hosszú időn keresztül követte el a bűncselekményt a nevelt gyermeke sérelmére,

tartani lehet attól is, hogy szabadlábra kerülése esetén újabb bűncselekményt követne el.

A terhelt bűnösségének kérdésében másodfokon a Szegedi Ítélőtábla fog dönteni.

Nyitókép: Pexels.com