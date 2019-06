Egyszerű trükkel lopják az iPhone-okat Budapesten

Vadonatúj trükkhöz folyamodnak a telefontolvajok, hogy végleg elvágják a külvilágtól az ellopott iPhone-t, s ezzel csaknem lehetetlenné tegyék a készülék felkutatását - írja a hvg.hu. Az egyik károsult telefonját a budapesti Deák Ferenc térnél lopták el, majd egy nappal később SMS-üzenetet kapott az alábbi szöveggel: "Az Ön iPhone 8 Plus 256GB készüléke ideiglenesen csatlakoztatva egy másik iCloud fiókhoz."

Az üzenetben egy link is szerepelt, amely látszólag az Apple iCloud szolgáltatásába vezette az illetőt, a linkre kattintva belépett, megadta az iCloud jelszavát, majd kapott egy Find my iPhone képet a telefon pontos helyéről. Ezután pár másodperc alatt törölték is a telefont.

A Find my iPhone szolgáltatás révén elviekben feltérképezhető a telefon helyzete, így pedig az is, hol érdemes keresni. Ha azonban a készüléket elvágják a külvilágtól (vagyis törlik), a felkutatása gyakorlatilag lehetetlenné válik. Az Apple azonban soha nem kéri be az iCloud-fiókhoz tartozó jelszót.

Az ismeretlenek által küldött térkép sem volt valós, csupán elterelésként használták. A károsult az esetet megosztotta a Facebookon, azóta tízen jelentkeztek nála, akit ugyanezzel a módszerrel csaptak be.

