Kiengedtek a győri börtönből 18 rendőrt

Február 26-án korrupció gyanúja miatt vették őrizetbe a lébényi autópálya-rendőrök majd mindegyikét: húszból tizennyolc embert. Az ügyészség bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoz ellenük. Valamennyi rendőrt letartóztatták, majd amikor egy részüket kiengedték a börtönből. Az ügyészség tizenkét gyanúsított esetében a letartóztatás meghosszabbítására, öt gyanúsítottnál a bűnügyi felügyeletük elrendelésére tett indítványt.

Ennek a határideje lejár, ezért a Kisalföld megkereste a katonai főügyészséget, és azt a választ kapta, hogy a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség által folytatott nyomozásban a 18 rendőr letartóztatása – ügyészi indítványra – megszűnt, jelenleg egy gyanúsított szabadlábon védekezik, 17 társa pedig bűnügyi felügyelet alatt áll.

A válaszból az is kiderült, hogy a gyanúsítottak mindegyike bűnösségükre is kiterjedő, beismerő vallomást tett, de ennél többet "a büntetőeljárás eredményessége érdekében" nem közölt az ügyészség. Az eset után teljesen kiürült a lébényi autópálya-rendőrőrs, a lap most is zárt ajtókat talált.

Nyitókép: Pixabay