A soroksári futónő megölésével gyanúsított férfi letartóztatását meghosszabbították

A rendelkezésre álló adatok alapján a terhelt megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2013. szeptember 25-én este Budapest XXIII. kerületében egy füves-bokros területen a sértettet szexuális célzattal, brutálisan, az emberi méltóság mély megalázásával megölte, majd a sértett tulajdonát képező tárgyakat magával vitte.

A nyomozó hatóság a terheltet aljas indokból vagy célból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítja - olvasható a Fővárosi Törvényszék közleményében.

A gyanúsított 2013. október 25-től folyamatosan fogvatartásban van.

Letartóztatását legutóbb a Budai Központi Kerületi Bíróság végzéssel hosszabbította meg 2019. április 7-ig. A végzést a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság helybenhagyta. A Fővárosi Főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a gyanúsított letartóztatását hosszabbítsa meg – az indítvány a Budai Központi Kerületi Bíróság szerint megalapozott.

Figyelemmel a gyanúsított aggályos személyi körülményeire, életvitelére, valamint a terhére rótt bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, továbbá a kiszabható – akár életfogytig tartó – büntetés nagyságára,

változatlanul megalapozottan feltehető, hogy kényszerintézkedés hiányában a hatóság számára elérhetetlenné válna.

Az indokolás szerint megállapítható továbbá az is, hogy korábbi elítélései nem tartották vissza a gyanú szerinti, majd azt követően újabb bűncselekmény elkövetésétől, így esetében továbbra is fennáll a bűnismétlés veszélye is.