Összecsaphatnak a hullámok Oszter Sándor feje fölött

Újra bíróság elé állhat a befolyással üzérkedés ügyében tavaly felmentett Oszter Sándor. A Blikk szerdai cikke szerint az ügyben a vesztes fél fellebbezett.

Balogh Gábor, a színművész ügyvédje a lapot arról tájékoztatta, hogy elfogultság miatt az ügyet áthelyezték a Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára, ráadásul a tárgyalások helyszíne nem Budapest lesz, hanem Debrecen.

Oszter Sándornak ezen kívül egy másik ügyben is védekeznie kell, diósjenői vadászkastélya mögött ugyanis létrehozott egy mesterséges tavat, aminek a vize a helyiek szerint a megrongálódott gát miatt eláraszthatta a börzsönyi települést. A tóval a katasztrófavédelem vízügyi szervének is problémája volt, ugyanis Oszter Sándor eltérített egy helyi patakot, ennek a vizével töltötte a tavat. A hatóság arra kötelezte is a színészt, hogy engedje a patak természetes folyását, így a tómeder hamar kiürült.

Az ügyben Oszter Sándorék azzal védekeznek, hogy a hatóság határozata szakszerűtlen volt, azért azt hatályon kívül kell helyezni, a színész pedig állítása szerint csak "javított a terület állapotán".

Oszter Sándornak korábban is voltak ügyei a bíróságon. 2016-ban például egy két évvel korábbi ittas vezetéses balesete miatt marasztalták el.

