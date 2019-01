Bíróság elé áll a Dózsa György úti gázoló

Bár még csak bő egy hónap telt el a vádemelés óta, jövő héten már bíróság elé is állítják a Dózsa György úti gázolót – tudta meg a 24.hu. A kecskeméti maffiaperből is ismert M. Richárdot jövő péntekre idézték be a Pesti Központi Kerületi Bíróságra.

A Dózsa György úti tragédiában elhunyt egyetemista fiú édesapja úgy tudja, hogy ez egy előkészítő ülés lesz a gázoló és a társai ellen indított büntetőügyben. Az ügyész letöltendő büntetést fog indítványozni, de azt nem lehet tudni, hogy M. Richárd belemegy-e az alkuba és elfogadja-e.

A Dózsa György úti tragédia 2017 májusában történt. M. Richárd hatalmas sebességgel csapódott Mercedesével egy balra kanyarodó Citroenbe. A kanyarodni akaró autó a becsapódástól többször is megpördült, majd berepült a buszmegállóba. A balesetben két ember vesztette életét.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a Dózsa György úti baleset kapcsán mindkét sofőrrel szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra. Az ügyészség végrehajtandó börtönt kért M. Richárdra és azt, hogy örökre tiltsák el a vezetéstől.

Nyitókép: MTI / Mihádák Zoltán