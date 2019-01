Igazi nagyágyút állítanak bíróság elé

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem, lőfegyverrel visszaélés, lopás, közokirat-hamisítás és hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emelt egy 45 éves százhalombattai férfivel szemben, aki

a minősített emberölés miatt korábban kiszabott jogerős fegyházbüntetése elől álnéven, hamis okmányokkal bujkálva mintegy három éven át kábítószer termesztésből és kereskedelemből biztosította a megélhetését.

A 45 éves férfi a vele szemben előre kitervelten elkövetett emberölés miatt jogerősen kiszabott 13 év fegyházbüntetés végrehajtása elől 2010 júliusában Spanyolországba menekült, 2012 végén azonban visszajött Magyarországra és hamis román személyi igazolvánnyal, valamint guineai vezetői engedéllyel román állampolgárként, de budapesti lakosként jelentkezett be az országos személy-nyilvántartási rendszerben - áll a vádhatóság közleményében.

2013-ban a férfi elhatározta, hogy mivel bujkálásra kényszerül, cannabis növények termesztésével és értékesítésével fogja biztosítani az anyagi jólétét. Az interneten szerezte be a kábítószer-alapanyagú növény magját, eleinte szabadtéren termesztette a növényeket, majd 2014 nyarától a termesztés helyszínét áttette a budapesti bérelt lakásába, ahol az egyik szobát külön erre a célra alakította ki. A növény többszöri szüreteléséből származó haszonból másfél éven belül Uszódon 1,4 millió forintért lakást vett. Ezután a férfi egy éven át ott nevelte magról a cannabis töveket, amelyeket maga klónozott, szüretelt, szárított és végül amelyből olajat, sőt kúpot is előállított. A termesztés és értékesítés hasznából a férfi Csávolyon 3,8 millió forintért ismét álnéven ingatlant vett, amelyben ezután 2016 októberéig folytatta a tevékenységét.

A csávolyi ingatlanban tartott házkutatás során kézi permetezőt, 27 db trafót, 12 db időzítő kapcsolót, 2 db szagelszívót, őrlőket, digitális mérlegeket, fecskendőket, 143 tő növényt, közel 6 kg növényi törmeléket, 1,3 kg gyantaszerű anyagot és barna színű folyadékot foglaltak le a nyomozók.

A férfi 3,5 év alatt több mint 1.400 tő cannabist termesztett, amely a jelentős mennyiség alsó határának 14-szerese.

A csávolyi ingatlanban ráadásul az árammérő berendezés megkerülésével vételezte a férfi a termesztéshez szükséges áramot és ezzel 834 ezer forint kárt okozott az áramszolgáltatónak.

A házkutatás során egy hangtompítós, öntöltő pisztolyt és 10 db lőszert is találtak nála, ami miatt szintén felelnie kell a férfinek. Miként azért is, mert őrizetbe vételekor hamis okmányokkal igazolta magát és a jegyzőkönyveket is hamis néven írta alá.

A büntetett előéletű, visszaesőnek minősülő vádlottat az ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem, lőfegyverrel visszaélés, lopás, közokirat-hamisítás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja és vele szemben életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. A férfi bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.