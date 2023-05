Váratlanul elhunyt a világ leghosszabb orrú embere

75 éves korában váratlanul elhunyt Mehmet Özyürek, a világ leghosszabb orrának büszke tulajdonosa – közölte a Guinness Rekordok Könyve.

A török férfi élete során háromszor kapta meg a megtisztelő címet, először 2001-ben, majd 2010-ben, legutóbb pedig 2021-ben erősítették meg a rekordját – írja a 24.hu.

Özyürek minden alkalommal 8,8 centiméteres orrhosszal nyert.

A Guinness Rekordok Könyve azt írja, hogy Özyürek szívrohamot kapott, a múlt héten meg kellett műteni, de az orvosi közbeavatkozás ellenére nem tudták megmenteni az életét.

Guinness World Records is saddened to learn of the passing of Mehmet Özyürek, the man with the world's longest nose. https://t.co/zWC26H6CtG — Guinness World Records (@GWR) May 22, 2023