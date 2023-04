Öt autót tört össze egy Mercedes vasárnap este a VIII. kerületben

Egy Mercedes C 250 kombi a Mátyás tér irányából igyekezett a Népszínház utca felé, amikor a Déri Miksa utca után ismeretlen okból áttért a menetirány szerinti bal oldalra. A szemből érkező Opel Astra vezetője látta, hogy ebből frontális karambol lehet, elrántotta balra a kormányt, de így is karambolozott a két autó - a BudaPestkörnyéke.hu, a lap fényképeket is közöl az esetről.

A Mercedes hátulja balra, a Nagyfuvaros utca 7. előtt parkoló másik Mercedesnek csapódott, majd a sofőr jobbra kapta a kormányt és a jobb oldalon parkoló Ford Transit furgon bal oldalába rohant, ekkor tudott csak megállni.

Az Opelt pedig úgy hátralökte, hogy az háttal a Transit előtt parkoló Ford Fiesta bal első ajtajának vágódott. Az Opel jobb első ajtaja beszorult, a szemtanúk az elöl ülő utast csak a bal oldalon tudták kihúzni a roncsból.

A baleset helyszínéről a mentők végül három sérültet szállítottak kórházba.

Nyitókép: Fotó: Pixabay: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/ablakok-auto-autolampak-epuletek-532001/