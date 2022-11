Törölte Instagramja teljes tartalmát Jennifer Lopez

Az Instagramon 226 millió követője van az énekesnőnek, aki eddig karrierje és magánélete részleteit is megosztotta itt is rajongóival - most azonban minden fotót törölt és egy fekete profilképet állított be.

Egyéb közösségi felületein is sötét profilfotóra váltott - írja a Sky News. Csak az Instagramon törölte a tartalmakat, Twitterén, Facebook-oldalán és TikTokján továbbra is elérhető minden, amit korábban osztott meg.

Az énekesnő, aki ma már Jennifer Affleckként él, nem reagált az esettel kapcsolatos megkeresésekre. Egyesek szerint karrierbejelentésre készülhet.

A színész-énekesnőnek összesen 347 millió követője van különböző platformokon.

Nemrég ment feleségül Ben Affleckhez - húsz év szünet után, korábban ugyanis már alkottak egy párt. Tavaly a Netflix-szel írt alá szerződést filmekre, sorozatokra és egyéb tartalmakra, és saját produkciós cége is van.

KAPCSOLÓDÓ Hivatalos: ismét együtt a világhírű sztárpár Miután több helyen látták őket együtt, eddig is kevés kétség volt afelől, hogy Ben Affleck ismét összejött korábbi...

Nyitókép: MTI/EPA/NYPPA/TSA/Gary Hershorn