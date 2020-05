Féltve őrzött titkokat árult el Hosszú Katinka és párja

A pár mesélt a megismerkedésükről és a jövőbeli terveikről is – számolt be a Blikk a Hot magazin alapján. Mint mondták, eddig még csak a legszűkebb baráti társaságuk tudta azt a történetet, hogy miként jöttek össze.

A 31 éves sztár gyerekkorából már emlékezett jelenlegi párjára, hiszen régen ő is úszott. Mint elárulta, már akkor is tetszett neki, de Máté persze nem emlékezett rá. Ezt követően Hosszú Kainka Los Angelesbe ment tanulni, a fiú pedig Sydney-be, és 15 évig csak átutazóban tartózkodott Magyarországon. Hosszú Katinkáról is csak annyit tudott, hogy úszó, nyert már olimpiát is.

Végül egy házibuliban keresztezték egymás útját ismét. A partin a két fiatal jól érezte magát, majd később Máté ráírt, hogy találkozzanak. A közös ebéd pedig nagyszerűen sikerült. Katinka azt is bevallotta, hogy

kicsit zavarta, hogy Máté ennyire jól néz ki.

Később egyre többet találkoztak, randiztak, annak ellenére, hogy eleinte a pár nem tervezett komoly kapcsolatot. Az összhang már kapcsolatuk eleje óta nagy volt, és az is megfordult a fejükben, lehet, ők az igaziak egymásnak, ugyanakkor kőkemény munka volt, hogy megbízzanak egymásban – mesélték.

Az úszónő és párja legalább három gyereket tervez,

de mint mondta, egyelőre nem tudja elképzelni a várandósságot. Az biztos, hogy az úszástól való visszavonulás után nem rögtön szeretnének családot alapítani, 2-3 évet még várnának a babával.

