Bryan Adams két fellépés között gumikesztyűt húzott

Nemrégiben még a Hősök terén lépett fel, most azonban már a világ másik felén, Dél-Amerikában koncertezik Shine a Light című turnéjával Bryan Adams.

A kanadai zenész október 14-én az uruguvayi fővárosban lépett föl, és bár városnézésre nem volt túl sok ideje, már az autóból feltűnt neki, hogy az utak mentén mennyi a szemét. Nagy környezetvédőként nem hagyta ezt annyiban, és a helyi tengerpartra is kilátogatott, hogy ott is meggyőződhessen az áldatlan állapotokról – számolt be a Szeretlekmagyarorszag.hu.

Nemtetszése pedig nem maradt meg a panaszkodás szintjén, maga is gumikesztyűt ragadott, és többedmagával nekifogtak összeszedni a szemetet a helyi strandon.

Emlékezetes, nemrégiben Helen Mirren Oscar-díjas színésznő szedte az út menti szemetet nővérével Olaszországban.

Nyitókép: MTI/EPA/Tytus Zmijewski