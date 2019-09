Nem úszta meg a börtönt az amerikai filmcsillag

Tizennégy napos börtönbüntetésre ítélték Felicity Huffman amerikai színésznőt az egyetemi kenőpénzes botrányban játszott szerepéért csütörtökön egy bostoni bíróságon. A színésznőnek ezenkívül 250 óra közösségi munkát kell végeznie, továbbá 30 ezer dollár büntetést kell fizetnie, mert évekkel ezelőtt

Huffman az egyik szereplője és az első elítéltje a több egyetemet érintő korrupciós botránynak, amely az idén tavasszal megrázta az Egyesült Államokat. Kiderült ugyanis, hogy tehetős amerikai és külföldi szülők lefizettek egy egyetemi felvételekkel foglalkozó tanácsadót, aki több egyetemen intézte el gyermekeik felvételét.

