Felborult egy hajó a Dunán a Parlamentnél, több embert újraélesztettek

Felborult egy hajó a Dunán Budapesten, a Parlamentnél szerda este.

Az MTI úgy tudja, utasok is voltak a hajón. Néhány embert már kiemeltek, többeket keresnek.

A vízi rendészet, mentőhajó és tűzoltóhajó is segíti a mentést.

A hajón dél-koreai turisták utaztak - értesült az InfoRádió.

Úgy tudni, a Hableány nevű hajót érte baleset.

A Hableány hajó tulajdonosa az Indexnek azt mondta,

a hajó "ténylegesen" elsüllyedt, 34 fő volt a fedélzeten a legénységgel együtt, jelenleg rendkívüli erőkkel zajlik a mentési munka.

A hatóságok a helyszínen, és a hajós társaság is mindent megtesz azért, hogy mindenkit kimentsenek.

Már a Petőfi hídnál is láttak sodródó embert - értesült az InfoRádió. A mentést nehezíti, hogy erősen fúj a szél, és nagy a sodrás is, a víz a hajót is elsodorta.

