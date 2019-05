Hajóbaleset: a halálba vitte szüleit a hálás koreai anya

A Dunán szerda este balesetet szenvedő hajó utasa volt egy koreai család. A Chosun című lap értresülései szerint az utasok között volt egy 30 éves nő, aki hálából fizette be az útra a szüleit, amiért rendszeresen vigyáztak a hatéves gyermekére. A budapesti utazást szervezői iroda szerint a Hableány fedélzetén volt az unoka, az anyuka és a két nagyszülő is.

Az apa, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott a családdal tartani, minél előbb Budapestre akar utazni, vélheten pénteken érkezik majd más áldozatok hozzátartozóival együtt.

Utazott a hajón két középkorú testvér is, az egyikük túlélte a balesetet, a másikuk viszont eltűnt. Egy másik család négy tagját is keresik még a Dunában. Két nyugdíjas minisztréiumi alkalmazott és a felesége is a turistacsoport tagja volt, közülük az egyik férfi is a túlélők között van.

