Már sejtik, miért lett öngyilkos a Prodigy frontembere

"A hír igaz. Nem hiszem el, hogy ezt mondom, de a testvérünk, Keith önkezével vetett véget az életének a hétvégén. Sokkot kaptam, ki*szott dühös vagyok, összezavarodtam, összetört a szívem. Nyugodj békében, Liam testvér" – írta az Instagramon Liam Howlett, a zenekar másik alapítója, megerősítve a korábbi híreket frontemberük haláláról, amelyről először a The Sun számolt be az essexi rendőrségtől származó információk alapján.

A lap most azt is tudni véli, mi lehetett az öngyilkosság oka. A legendás énekes amiatt vethetett véget az életének, mert mély depresszióba esett. Dj feleségével, Mayumi Kaijal ugyanis különváltak az útjaik néhány nappal a halála előtt, a nő pedig arra is rákényszerítette, hogy eladja essexi házát. Keith a szakítás után újra drogokat kezdett használni, depressziós lett, majd véget vetett életének - idézte a lapot a Blikk.

Egy brit újságírónak, Rob Hadgraftnak köszönhetően előkerült egy fotó is két nappal Keith Flint halála előttről. A Chelmsford Park-futáson vett részt, amelyen egy öt kilométeres szakaszt kellett teljesíteniük. Mindez sikerült is neki, sőt, megdöntötte a saját rekordját.

Sad news about #KeithFlint - comes only two days after he'd looked in great shape and spirits, storming round the Chelmsford Parkrun in a PB of around 21 minutes. pic.twitter.com/bBy1Vvh4JK