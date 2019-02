Visszavonják egy Jézus-kritikus képregény kiadását

Sikeres lett a Jézust buta képregényhősként ábrázoló sorozat kiadásának visszavonására irányuló civil aláírásgyűjtő akció. A DC Comics legújabb képregénye ellen eredetileg 100 ezer aláírást terveztek összegyűjteni a Citizengo.org-on keresztül, végül 226 ezer szignó gyűlt össze.

Mint a Stand for Christian oldalon olvasható beszámolóban írják, azt kérték a kiadótól, hogy vonja vissza annak a képregénysorozatnak a megjelentetését, "amely Jézus Krisztust sikertelen, lagymatag, butácska karakterként ábrázolja, kereszthalálát pedig feleslegesnek és kudarcnak írja le".

A kezdeményezők beszámolója szerint a kereszténységet sértő, blaszfémiát elkövető sorozat alkotója, Ryan Higgins a Twitteren jelentette be a képregénysorozat visszavonását, ám - mint írják - új kiadót kereshet a tervezett újságnak.

And there it is. Second Coming in cancelled. Absolutely shameful. I feel awful for @Manruss. I don't know what's going on over at DC, but someone has to get this shit under control. pic.twitter.com/k828SoUTmi