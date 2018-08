Fordulat a zaklatási botrányban

A 42 éves Argento a megállapodás szerint idén 380 ezer dollárt (108 millió forintot) fizetett ki a ma már 22 éves Jimmy Bennettnek. A színész és rockzenész a jogi dokumentumok szerint azt követően határozta el, hogy jogi panaszt nyújt be Argento ellen, hogy a színésznő tavaly októberben nyilvánosságra hozta, Harvey Weinstein filmmogul megerőszakolta őt - írta a The New York Times.

Argento és Bennett 2004-ben szerepeltek együtt A szív csalfa vágyai című filmben, amelynek rendezője is Argento volt. Bennett közölte, hogy 17 éves korában, 2013-ban került sor szexuális együttlétükre egy kaliforniai hotelben.

A The New York Timeshoz e-mailben juttatták el az ügy jogi anyagait, és azok hitelességét a lap számára az ügyet ismerő személyek megerősítették.

Argento és Bennett egyelőre nem kommentálta a Times cikkét.

Harvey Weinstein ellen, akit több mint 70 nő vádolt meg szexuális zaklatással, erőszakkal a botrány kirobbanása óta, a New York-i ügyészség három nő sérelmére elkövetett szexuális ragadozóként elkövetett erőszak, szexuális zaklatás, erőszakos nemi közösülés, szexuális bántalmazás miatt már vádat emelt. A 66 éves filmproducer május 25-én feladta magát a New Yorki rendőrségen. Egymillió dollár óvadék ellenében szabadon engedték, de elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, és nem hagyhatja el New York és Connecticut államot.