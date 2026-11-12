Nagy változások jönnek a nők védelmében – a nap hírei

Az Isztambuli Egyezmény ratifikálását kezdeményezi a kormány az Országgyűlésnél. Az Európa Tanács 2011-ben fogadta el, a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló nemzetközi emberi jogi egyezményt. Magyar Péter miniszterelnök videójában emellett átfogó intézkedéscsomagot jelentett be a nők elleni erőszak visszaszorításáért: szigorítják a távoltartás szabályait, önálló bűncselekmény lesz az intim felvételekkel való visszaélés. Megváltoztatják a szívhangrendeletet is, fellépnek a menstruációs szegénység ellen, eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét és megerősítik a várandós nők támogatását.

30 milliárd 700 millió forint vissza nem térítendő támogatást kap több mint 3300 hazai mikro- és kisvállalkozás digitális fejlesztésekre a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz két pályázatán. Az uniós társfinanszírozással megvalósuló program célja a szaktárca szerint a legkisebb cégek technológiai felzárkózása és versenyképességük növelése.

Korábbi minisztereit makulátlannak, öccsét ártatlannak, önmagát az eljárásokkal szemben golyóállónak tartja Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az Ultrahangnak adott interjúban úgy vélte, hogy nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik.

Házkutatást tartanak a nyomozók a Lakitelki Népfőiskola Alapítványnál – jelentette be Molnárné Lezsák Anna fideszes képviselő. NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség által folytatott büntetőeljárás, továbbá egy saját hatáskörben folytatott nyomozás keretében végzett eljárási cselekményeket a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál – közölte a NAV sajtóosztálya. Mint írták, az érintett helyszíneken végzett nyomozati tevékenység jogszerű és szakszerű végrehajtását az eljárásban résztvevő személyek nem vitatták. A nyomozati cselekmények jelenleg is folyamatban vannak – írta válaszában a NAV, amely azonban nem közölt további részleteket az eljárásokról.

Iratokat, adathordozókat foglaltak le reggel a NAV munkatársai a székesfehérvári Sóstói Stadionban. A polgármester a Facebook-oldalán azt írta: néhány hónappal ezelőtt egy notórius feljelentő jelentette fel az önkormányzatot hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával a Vidi–ügylettel összefüggésben.

Hét stratégiai cél mentén zajlik a hazai sportirányítás átalakítása – hangsúlyozta a belügyminiszter a Testnevelési Egyetemen tartott konferencián. Pósfai Gábor azt mondta: a folyamat lényege az eredményes versenysport megtartása mellett a szabadidős sport lehetőségeinek fejlesztése és az aktívabb Magyarország kialakítása.

Mintegy húsz helyszínen építettek ideiglenes fenékküszöböket a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén, hogy a napokban lehulló csapadékot helyben tartsák. A szervezet hónapok óta végzi a mintegy 8400 négyzetkilométeres működési területén a vízmegtartásra alkalmas helyszínek, területek kijelölését.

Aláírta a megállapodást a regionális BKK létrehozásáról a közlekedési miniszter és a főpolgármester. Karácsony Gergely azt mondta: a lépéssel az agglomerációban élő milliók jobb közösségi közlekedési szolgáltatást kapnak, a fővárosra mindennap rázúduló autóforgalom pedig érdemben csökkenhet.

Új közbeszerzést írnak ki a jogsértés gyanúja miatt felfüggesztett Déli körvasút beruházására. A közlekedési és beruházási miniszter hivatalos értesítőben megjelent utasítása a Ferencváros-Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésére vonatkozik.

Az európaiak csatlakoznak az Ukrajnáról szóló, következő nemzetközi találkozóhoz – jelentette be az amerikai elnök különmegbízottja. Ezt megelőzően Steve Witkoff Moszkvában, Jared Kushner üzletember társaságában mintegy két és fél órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Európa támogatni fogja Ukrajnát, a háború, és a béke idején is – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Európai Politikai Közösség dublini csúcstalálkozóján. Ursula von der Leyen bejelentette: az Európai Unió már dolgozik a 22., Oroszországgal szembeni szankciós csomagon, az Európai Bizottság pedig javaslatot készít elő Ukrajna 2027-es pénzügyi támogatásáról.

Választottbírósági eljárást indított az ExxonMobil az Európai Unió ellen a szén-dioxid-szabályozás miatt. Az amerikai olaj és gáztársaság szerint az uniós rendelkezések irreális határidőket írnak elő, és valamennyi európai fogyasztó számára növelhetik az energiaköltségeket.

Diplomáciai vita alakult ki Horvátország és Montenegró között az utóbbi uniós csatlakozásának feltételeiről. A horvát miniszterelnök szerint Montenegró nem zárhatja le a tervezett határidőre a csatlakozási tárgyalásokat, ha nem fogadja el a Zágráb által javasolt szárazföldi határ kijelölését. A montenegrói kormány kész a kompromisszumra, de elutasítja a politikai nyomásgyakorlást.

A spanyol lakhatási válság kezelését célzó kormányrendeletet hagyott jóvá a madridi parlament állandó bizottsága. A jogszabály a többi közt négyéves kilakoltatási moratóriumot és adókedvezményeket tartalmaz. A rendelet tartalmazza egy 10 milliárd euró értékű állami finanszírozási program létrehozását, amely az első lakás megvásárlásához kamatmentes hitelt biztosít.

Lemondott az Nvidia vezérigazgatója, miután kiderült, hogy két házasságon kívüli kapcsolata is volt. A hírre a chipgyártó részvényei 14 százalékot estek. Jensen Huang ügyében az FBI is nyomoz, mert egyik alkalmi kapcsolatáról azt gyanítják, hogy kínai kém lehetett.

Története során először minősítette egészségügyi vészhelyzetnek a felerősödött El Niño várható következményeit az Egészségügyi Világszervezet. A WHO szerint mindez segítheti a kolera, a malária, a dengue-láz és más betegségek kórokozóinak terjedését, ronthatja az élelmiszer-biztonságot, az erdőtüzek révén ronthatja a levegőminőséget.