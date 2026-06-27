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Egy tűzoltó készíti elő a tömlőt egy bozóttűz vagy nádastűz eloltásához.
Nyitókép: Unsplash

Kigyulladt egy kocsi, a tűz átterjedt a szomszédos asztalosműhelyre

Infostart / MTI

A szendvicspaneles szerkezetű ingatlan tetőszerkezete a hő hatására több helyen beszakadt, ezért a tűzoltók csak kívülről végezhették az oltást. Az épületben a tűz keletkezésekor nem tartózkodott senki.

Teljes terjedelmében égett egy nagyjából 150 négyzetméteres asztalosműhely Szigetszentmiklóson szombaton, miután egy kigyulladt személyautóról átterjedtek a lángok az épületre - közölte a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Csámpai Attila tájékoztatása szerint a Gyümölcsös utcában található, szendvicspaneles szerkezetű ingatlan tetőszerkezete a hő hatására több helyen beszakadt, ezért a tűzoltók csak kívülről végezhették az oltást. Az épületben a tűz keletkezésekor nem tartózkodott senki.

A lángok egy szomszédos autószerelő műhelyt is veszélyeztettek, de a tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését.

A helyszínre szigetszentmiklósi, fővárosi és érdi hivatásos, valamint kis-szigeti és délegyházi önkéntes tűzoltók vonultak ki. A tűz eloltását követően az egységek az utómunkálatokat végzik, bontják a veszélyessé vált szerkezeti elemeket és megszüntetik az izzó gócokat.

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