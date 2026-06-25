Egymilliárd forintos biznisz miatt emelt vádat az ügyészség

A vádirat lényege szerint az elkövető a társa segítségével próbált jogosulatlanul adólevonási jogot gyakorolni. A férfi 2021 novemberében két céget alapított, majd papíron az egyik társasága megbízta a másikat egy videósorozat elkészítésével, amit azonban a valóságban egy magánszemély végzett el, töredék áron.

A cégvezető az általa képviselt két társaság közötti, 2021 decemberében kiállított, több mint ötmilliárd forintos megbízásról szóló fiktív számlák alapján az egyik cég nevében több mint egymilliárd forint általános forgalmi adót igényelt vissza az adóbevallásában.

Az adóhatóság a gyanús bevallás alapján lefolytatott vizsgálat során megtagadta a tettes által jogosulatlanul visszaigényelt összeg kiutalását, majd az eset kapcsán büntetőeljárás indult.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a cégvezetőt és az őt segítő férfit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérletével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. Vádiratában indítványozta, hogy a Debreceni Törvényszék mindkét férfit végrehajtandó börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra, a cégvezetőt emellett pénzbüntetésre is ítélje, és tiltsa el a gazdasági társaság vezetője foglalkozás gyakorlásától.