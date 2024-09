Tíz év már a Bubi mögött - Tényleg jön az e-biciklis flotta, sokkal több felvevő-leadó pont lesz

A tíz esztendős Mol Bubi szolgáltatás egyik fontos tanulsága, hogy Budapesten is ugyanolyan civilizáltan tudott működni a megosztott kerékpározás, mint máshol - derült ki Bodor Ádám InfoRádiónak mondott szavaiból.

A BKK mobilitásfejlesztési igazgatója szerint Párizs a "példakép".

"A kezdeti 1100-hoz képest mostanra 2400 fölé nőtt a kerékpárok száma, az elmúlt 10 évben körülbelül 13 millió alkalommal utaztak Mol Bubival a budapestiek, és 27 millió kilométert tekertek" - sorolta a számokat.

Persze ehhez szerinte nemcsak az kellett, hogy a kerékpárok száma növekedjen 2400 fölé, az állomásszámnak is nőnie kellett.

"Az elején, amikor 100 állomást bepöttyöztünk Budapest térképén, az ma már kevésnek tűnik, amikor 200-nál is több helyen elérhető Bubi-állomás. Ahhoz, hogy még többen használják a jövőben a Bubit, természetesen mind az állomások számát, mind a flottát növelni kell; 2024-ben már ötször-tízszer annyi Bubit használnak, mint a Bubi 1.0 esetében, de ez a növekedés nem állt meg, idén is nőtt egyébként még '23-hoz képest is 25 százalékkal a használat, tehát egy folyamatos, évről évre tartó növekedési pályán van a Bubi."

Kihívás tehát, hogy merre, meddig, hogyan lehet növekedni. Ezzel kapcsolatban bejelentette: jön a Bubi 3.0. Ismert, a 2.0-s fejlesztés egy nagyobb dokkolószám-növelés volt, illetve a kerékpárok újak és sokkal könnyebbek lettek, ami népszerűség-robbanást eredményezett. A 3.0-s verziónak is lesz "mennyiségi" oldala.

"Amikor indulunk, akkor szeretnénk mintegy ötezres bringaszámmal elindulni, és majd meglátjuk, hogy milyen árat kapunk, de szeretnénk, ha ebben a körben lenne elektromos bringa is. Szeretnénk azt is, ha a már említett 220 körüli Bubi-állomással együtt 1200 ponton, a mobi pontok integrációjával lehetne fölvenni-leadni a Bubikat. Ez azt jelenti, hogy még kevesebbet kell majd gyalogolni egy-egy állomásra, a most zöld vonallal határolt mobi pontok, amelyeket most a rollerszolgáltatók használnak, megnyílnak majd a Bubik számára. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ugrásszerű növekedést fog majd hozni szintén a felhasználói számban is."

A területi és e-bringás fejlesztéssel tehát egy újabb ugrásszerű felhasználásnövekedést vár a BKK.