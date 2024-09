Újdonságokkal készül az Útinform

Az Útinform nagyon fontos feladata, hogy a közlekedőket tájékoztassa arról, ami éppen az utakon folyik. Ezek egyrészt a tervezett karbantartási feladatok, másrészt előfordulnak váratlan helyzetek, például balesetek, amelyek bekövetkeztéről ugyancsak tájékoztatni kell őket. Az elmúlt 50 évben különböző módszerekkel, igyekezett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megosztani ezeket az információkat a közlekedőkkel – mondta Szilvai József Attila, a társaság vezérigazgatója az InfoRádióban.

Régebben a rádió vagy tévé volt a legfontosabb közvetítő, míg ma már sok autóban olyan online térképek vannak, amelyek akár két irányú adatcserét is lehetővé tesznek. Ez az adatcsere egyre fontosabb a közlekedők számára - hangsúlyozta. Egyúttal felhívta a figyelmet az Útinform honlapjára is, amelyen mindig aktuális információk jelenjenek meg – ezek utazás előtt, vagy akár utazás közben is megtekinthetők.

A társaság vezérigazgatója arról is beszélt, mennyire fontos, hogy ők is minél gyorsabban kapják meg a legfrissebb kötekedési információkat.

"A digitalizáció nekünk is sok területen segít, de azért nem mindenben. Azok az információk, amiket nem észlel valamilyen szenzor, sokszor nehezebben érnek el hozzánk. Ezért is nagyon fontos, hogy vannak nyilvános telefonszámaink, e-mail címünk, bejelentő felületünk, így ha valaki olyasmit tapasztal, ami megítélése szerint a közlekedés biztonságát vagy a közlekedés lefolyását befolyásolhatja, akkor nagyon jól teszi, ha ezeken keresztül haladéktalanul tájékoztatja az Útinformot. A figyelmeztetést mi is azonnal továbbítjuk a többi autós felé, így az arra járó következő járművezető már nem fog belefutni ebbe a problémába, vagy felkészülhet rá" – mondta a vezérigazgató.

A fél évszázados születésnap arra is alkalmat adott, hogy a vezérigazgató elmondja, milyen fejlesztéseket terveznek.

"Szeretnénk megújítani a teljes belső rendszerünket, ami érintené informatikát is és a feladatok szervezését is. Ugyanakkor a változtatható jelzésképű táblákon keresztül az autókban közlekedőkhöz is gyorsabban szeretnénk eljuttatni a legfontosabb tudnivalókat" – nyilatkozta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Példaként említette még azt, hogy az utakon folyó karbantartások, javítások helyét az eddigieknél még pontosabban szeretnék megadni az autósoknak.

Ilyen típusú fejlesztéseket már el is kezdtek. "Ez egy nagyjából hároméves fejlesztési feladat, aminek a végén, ha minden jól sikerül, akkor a világon talán egyedülállóan korszerű rendszert fogunk tudni létrehozni, amivel még hatékonyabban és még jobban tudjuk ellátni a feladatunkat" – közölte Szilvai József Attila.